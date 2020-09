Lebensmittel

In Wien werde jeden Tag so viel Brot entsorgt, wie Graz verbraucht – als der Filme­macher Erich Wagenhofer das und viel Skandalöses mehr über die Produktion von und den Umgang mit Nahrungsmitteln in seiner Dokumentation „We Feed the World“ aufdeckte, waren die ZuseherInnen empört. Heute, 15 ­Jahre später, hat sich nicht viel geändert: Jährlich landet in Österreich eine Million Tonnen Lebensmittel im Müll, rund die Hälfte davon stammt aus Haushalten. „Allein die Lebensmittelverschwendung ist verantwortlich für acht Prozent der Treib­hausgasemissionen weltweit“, weiß Lena Steger. Ein Drittel der produzierten Nahrung landet weltweit im Müll, wofür EinzelhändlerInnen und KonsumentInnen in den reichen Ländern des Nordens die Hauptverantwortung tragen.

Diese Nachlässigkeit hat massive Auswirkungen auf die Umwelt, denn die Lebensmittelproduktion braucht ungeheure Ressourcen. „Die Hälfte des bewohnbaren Landes wird für Landwirtschaft genutzt“, erklärt Lena Steger. Pestizide und Kunstdünger verseuchen die Böden. Für die Viehhaltung und den Anbau von Futtermitteln werden enorme Flächen in Beschlag genommen. Und der größte Teil der Treibhausgasemissionen in der Lebensmittelproduktion – verantwortlich für mehr als ein Viertel des CO2-Ausstoßes insgesamt – sind der Viehhaltung und der Fischerei zuzuschreiben. Die 60 Kilo Fleisch, die in Österreich pro Kopf und Jahr verzehrt werden, sind also definitiv zu viel.

Pflanzen essen

„Nahrungsmittel stehen im Mittelpunkt der Bemühungen, den Klimawandel zu bekämpfen, gegen Wasserknappheit vorzugehen und die Umweltverschmutzung zu reduzieren“, erklärt Steger. Land müsse wieder mit Wäldern bepflanzt oder in Grasland umgewandelt werden, um die Tierwelt zu schützen, denn von den 28.000 Wildtierarten, die vor dem Aussterben stehen, sind ganze 24.000 durch die Landwirtschaft und die Aquakultur bedroht. Was KonsumentInnen tun können? Mehr pflanzliche Produkte, bio, regional und saisonal einkaufen, der Wegwerfmentalität im eigenen Haushalt entgegentreten. Ein neues Bewusstsein wächst bereits: Biokistln aus der Region finden immer mehr AbnehmerInnen, Lebensmittelkooperativen entstehen, in verpackungsfreien Läden wird nach Dekagramm verkauft, Obstbäume werden der Öffentlichkeit zum Ernten überlassen und das rechtlich umstrittene „Dumpstern“, die Entnahme von Lebensmitteln aus Abfallcontainern von Supermärkten, gibt einen Abenteuerkick nebst Gratisessen.