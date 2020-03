Zeit zum Spazierengehen

Pasta ist immer eine gute Wahl, wenn das Kochen nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen soll. Beim Grübeln nach einem schnellen Rezept ist mir die Topfen-Haluska in den Sinn gekommen. Ein köstliches Armeleute-Gericht, das in der slowakischen, tschechischen und ungarischen Küche beheimatet ist und das in Folge auch in der österreichischen Wurzeln geschlagen hat. Ich habe mir erlaubt, fertige Nudeln zu nehmen. Traditionell wird der Nudelteig frisch zubereitet (ein halbes Kilo Mehl, fünf Eier, etwas Öl, eine Prise Salz und Wasser nach Bedarf), ausgerollt und in Fleckerln geschnitten. Beim nächsten Mal vielleicht. Spätestens dann aber, wenn es mir gelingen sollte, irgendwo diesen wunderbaren slowakischen Brimsen aufzutreiben. Der würzige, gereifte Topfen aus Schafmilch hievt dieses schlichte Gericht in eine neue Dimension.