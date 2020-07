Auch einmal scheitern dürfen

„In der Pubertät schicken wir die Mädchen in eine Krise“, sagt Götz. Denn die Empfindung ‚Ich sehe nicht gut aus‘ oder ‚Mein Körper genügt nicht‘ wiege schwerer, als nicht gut in der Schule zu sein oder zu wenige Freundinnen zu haben.

Auch charakterlich gibt die im Kinderfernsehen gezeigte Weiblichkeit einiges vor: Als sogenannte „Add-On“-Figuren, also Zusatzfiguren, oder Superfrauen können Mädchen alles: Sie sind leistungsstark, passen sich an alles an, lediglich wenn sie sich verlieben, können sie ein bisschen dümmlich werden. „An und für sich sind starke Identifikationsfiguren auch gut, und Mädchen suchen solche Vorbilder“, sagt Götz. Ein Problem trete dann auf, wenn Mädchen in der Realität eben nicht immer nur stark und kompetent seien. Dann fehlten ihnen Figuren, die Erwartungen unterlaufen und auch lustvoll scheitern dürfen, Figuren, wie es für Jungen etwa Bart ­Simpson oder ­Spongebob sein können. „Mädchen lernen: Du musst immer perfekt sein, und zwar in allen Bereichen. Sie sind getrieben, wollen alles richtig machen. Das ist natürlich sehr leistungsfördernd, und damit sind sie angepasster für die Schule.“

Streaming als Chance

Ein erster Schritt, mit dieser Problematik umzugehen, sei das Bewusstmachen, sagt Götz: „Wie sehr uns das prägt, wenn wir in den Nachrichten stets männliche Experten sehen, es unser Bild von Wissenschaft prägt, unser Bild davon, wer in unserer Gesellschaft etwas zu sagen hat. Natürlich haben Frauen genauso viel zur Gestaltung der Welt zu sagen, aber wir haben uns daran gewöhnt, bei Frauen darauf zu schauen: Was hat sie an, wie sieht sie aus?“ Auch die Streamingdienste könnten durchaus eine Chance sein. „Durch die größeren ­finanziellen Ressourcen entsteht dort eine größere Bandbreite an Frauenfiguren mit mehr Tiefe, es werden Nischen eröffnet, die es so im bisherigen, sehr patriarchal geprägten System nicht gegeben hätte.“