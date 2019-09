Willkommen im Team!

Julia Evers wird ab 1. Oktober das Team von „Welt der Frauen“ als Chefin vom Dienst bereichern. „Geschichten über Menschen an die Menschen zu bringen, das Besondere zu suchen und oft im Alltäglichen zu finden“, das macht die Leidenschaft der 37-Jährigen für das Schreiben aus. Versiert in vielen journalistischen Formen hat sie zuletzt in der Kulturredaktion der „Oberösterreichischen Nachrichten“ und als Kolumnistin gewirkt. Julia Evers lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in Wels.