Wie können wir Schuldgefühle loswerden?

Ein Gespräch mit der Psychotherapeutin und Autorin Helga Kernstock-Redl.

Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass unser Gehirn Schuldgefühle liebe. Warum ticken wir so?

Unser Gehirn analysiert ständig Ursache und Auswirkungen. Die Schuldsuche, um aus Fehlern zu lernen, und Schuldgefühle sind eine logische Folge davon. Diese Gefühle wollen im Grunde etwas Gutes, sie helfen einer Gemeinschaft beim Überleben: Wir wollen Schuldgefühle vermeiden, und das kann zum Beispiel den Impuls liefern, uns um andere zu kümmern. Auch im Bereich der Konfliktlösung sind Schuldgefühle wichtig. Sie motivieren dazu, dass wir uns in Diskussion begeben. Wir sind bereit, uns zu entschuldigen oder deeskalierende Dinge zu tun, um Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Was versteht man unter einer „inneren Regel“?

Innere Regeln fangen oft an mit „Ich muss …“ oder „Ich soll …“. Nehmen wir ein Beispiel: Der Vater einer Freundin von mir wohnt 150 Kilometer entfernt, sie kann ihn selten besuchen. Die Freundin hatte ständig ein Schuldgefühl deswegen. In Zeiten von Corona waren Besuche nicht möglich. Plötzlich war die Freundin ihr Schuldgefühl los, denn es gab eine äußere Regel, die ihre innere Regel („Ich muss meinen Vater jedes Wochenende besuchen“) außer Kraft setzte.

Nicht jedes Schuldgefühl lässt sich wahrscheinlich so einfach loswerden.

Zum Problem können Regeln werden, denen wir seit Kindesbeinen folgen, weil wir sie so sehr verinnerlicht haben, dass sie sich fix anfühlen: „Das bin halt ich“ oder „Das macht man doch so“. Ist es eine ­Regel, die man als Kind gelernt hat und nun verändern will, kann die Technik der Zeitreise helfen (siehe Infokasten Seite 22). Oft ist man sich dieser Regeln auch gar nicht bewusst, weil sie so selbstverständlich scheinen.

Schuldgefühle können also die inneren Regeln bewusst machen.

Genau. Oft erzählt uns ein Schuldgefühl, dass wir eine Regel übertreten haben, von der wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie hatten. Das ist auch das Spannende daran. Die gute Nachricht ist: Mit einer klaren Entscheidung zur schrittweisen Veränderung der inneren Regel – zum Beispiel: „Ich besuche meinen Vater einmal im Monat“ – können wir Schuldgefühle auch wieder loswerden, wenn diese schädlich, zu zahlreich oder unerfüllbar sind.