„Wendezeiten“-Veranstaltungen in der Steiermark: Infos und Anmeldemöglichkeit

Wenn Sie sich für die Veranstaltung am 22. März in Judenburg anmelden möchten, füllen Sie bitte folgendes Formular aus – Sie erhalten dann eine Anmeldebestätigung per Mail zugesandt.

Für alle, denen eine Anreise nicht möglich ist, bieten wir auf folgenden Routen einen Shuttlebus an: Murau – Judenburg, Knittelfeld – Zeltweg – Judenburg, Möderbrugg – Pöls – Fohnsdorf – Judenburg. Bitte tragen Sie die gewünschte Route in das unten angeführte Kommentarfeld ein. Wir werden Ihnen dann die Zustiegstellen zeitgerecht mitteilen.