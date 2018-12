„Welt der Frauen“ Umfragen

Schenken Sie uns ein paar Minuten Ihrer Zeit und geben Sie uns Ihr wertvolles Feedback zur Oktober- und Novemberausgabe der „Welt der Frauen“.

Klicken Sie dazu auf den nachfolgenden Link, der zur Befragungsplattform der „Welt der Frauen“ und somit zu unserer aktuellen Umfrage führt. Bis 31. Dezember wird es möglich sein, den Fragebogen auszufüllen.

HIER GEHT ES ZUM FRAGEBOGEN

Die Teilnahme an der Umfrage ist selbstverständlich anonym. Sie haben allerdings die Möglichkeit, im Anschluss an den Fragebogen Ihre Adressdaten zu hinterlassen, um an unserer Verlosung teilzunehmen zu können. (Ihre Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet)!

Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von 10 Qualitätsschirmen aus dem Hause Doppler



Wir freuen uns auf Ihre Meinung!