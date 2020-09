Welt der Frauen sagt Danke

Liebe AbonnentInnen der Welt der Frauen,

der September hat sich immer wie ein kleiner Jahreswechsel angefühlt – gute Vorsätze und große Pläne nach der Sommerpause inbegriffen. Heuer ist alles ein wenig anders. Wir wollen diesen Start in den Herbst nutzen, um Ihnen einmal Danke zu sagen.

Viele Medien hat die Corona-Krise schwer getroffen. Doch durch Ihr Abonnement konnte Welt der Frauen auch während des Lockdowns in bewährter Qualität zu Ihnen nach Hause kommen. Statt unsere MitarbeiterInnen in Kurzarbeit schicken zu müssen, konnten wir unser Angebot sogar noch weiter ausbauen – um neue Blogs oder unsere digitale „Post aus der Redaktion“. So haben wir auch unserer Druckerei, unseren freien JournalistInnen und FotografInnen ein Einkommen gesichert. All das wäre ohne Ihre Treue nicht möglich gewesen.

Zugegeben, auch an uns ist Corona nicht spurlos vorübergegangen. Der Wegfall von Anzeigenerlösen schmerzt, zumal wir keine Presseförderung erhalten. Einige geplante Veranstaltungsreihen in den Bundesländern mussten verschoben werden. Doch Corona hat uns auch gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit als unabhängiges Qualitätsmedium ist, das Fakten von Fake News unterscheidet und LeserInnen in herausfordernden Zeiten stärkt.

Qualitätsjournalismus ist für Welt der Frauen seit 1946 gelebter Auftrag: Er gehört zu uns wie die christlichen Werte. Was verstehen wir darunter? Beispielsweise: Wir trennen strikt zwischen Redaktion und Anzeigen, zwischen Recherche und Meinung. Wir gehen sorgfältig mit Texten um und legen großen Wert auf Sprache und Rechtschreibung. Unsere Fotoredaktion achtet auf hervorragende Fotografie und Illustration. So werden exklusive Geschichten zu einer einzigartigen Komposition aus Text, Bildern und Layout.

Der Dank, dass wir diese Qualität seit Jahrzehnten hochhalten und mit unserem Medium bereits Generationen von Frauen begleiten können, gebührt in erster Linie Ihnen. Sie setzten mit Ihrem Abonnement oder indem Sie Welt der Frauen weiterschenken und empfehlen auch ein Zeichen für Qualitätsjournalismus.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Lesefreude mit Welt der Frauen. Bleiben Sie gesund!

Christine Haiden & Christiane Feigl

PS: Sie bekommen unsere digitale „Post aus der Redaktion“ noch nicht? Gerne können Sie sie hier abonnieren.