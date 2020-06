Alle Menschen sind Zwitterwesen. Zumindest ganz am Anfang ihrer Entwicklung, in den ersten fünf Wochen nach der Befruchtung der Eizelle. Erst dann beginnt die individuelle Ausgestaltung der Geschlechtsmerkmale. Bei den meisten Embryonen setzt jetzt eine klar weibliche oder klar männliche Entwicklung ein. Bei Tobias Humer (31) aus Walding in Oberösterreich war das anders. 1988 kam er im Linzer AKH als „Theresa“ mit einer auffällig vergrößerten Klitoris zur Welt. Die Hebamme machte den Arzt darauf aufmerksam, aber dieser meinte nur: „Passt schon, das ist ein Mädel!“ Doch als Theresa nach drei Monaten wegen eines Leistenbruchs wieder ins Spital musste, zeigte eine Ultraschalluntersuchung, dass bei ihr die Eierstöcke fehlten. So wurde auch ihr Genital zum Thema, und den Eltern wurde nahegelegt, hier chirurgisch eingreifen zu lassen. Aber nach ersten Begutachtungen, die ihnen „ein ungutes Bauchgefühl“ bereiteten, entschieden sie, ihre Tochter erst einmal in Ruhe aufwachsen zu lassen.

„Meine Mutter kommt aus einem sehr katholischen Elternhaus. Über Sexualität wurde generell wenig gesprochen. Und weil über das, was ich hatte, zu Hause nichts bekannt war, schwiegen sie und mein Vater, nur meine Großeltern weihten sie ein. So wuchs ich im Glauben auf, ein Mädchen zu sein“, sagt Tobias heute. Doch schon in der Volksschule habe er gemerkt, dass er anders sei. Nur angesprochen habe er dies nie. Denn immer, wenn er es versucht habe, sei da diese „unerträgliche atmosphärische Spannung“ zwischen ihm und seinen Eltern gewesen, die ihn zurückgehalten habe.

Tabu und früher Eingriff

Mit zwölf Jahren kam Theresa in die Pubertät, doch die Menstruation blieb aus, sie entwickelte keine weiblichen Brüste, stattdessen wuchs ihre Klitoris noch mehr. Außerdem setzten Bartwuchs und Stimmbruch ein. Um nicht aufzufallen, entfernte sie ihren Flaum und sprach mit höherer Stimme. „Das Wissen, dass ich meine Andersartigkeit nicht ewig verheimlichen konnte, setzte mich so sehr unter Druck, dass ich mit 14 Jahren versuchte, mir das Leben zu nehmen. Zum Glück fanden mich meine Eltern rechtzeitig“, sagt Tobias Humer heute immer noch bewegt.

Dieser „Hilfeschrei“ setzte einiges in Gang. Zuerst vertraute Theresa ihrem Hausarzt, der sie damals notversorgte, ihr Problem an und erfuhr von ihm, dass es viele intergeschlechtliche Menschen gebe, „allein fünf in Walding“. Dann wagte sie es, ihren Eltern in einem Brief mitzuteilen, dass sie weder Mädchen noch Bub sei. Ihr Arzt verwies sie schließlich an eine Frauenklinik, wo ihr aufgrund ihrer angelegten Vulva eine „kosmetische verweiblichende OP“ nahegelegt wurde. Theresa stimmte zu und wurde nur zwei Wochen nach ihrem Suizidversuch zum „eindeutigen Mädchen geschnipselt“. Ihre angelegten Hoden wurden entfernt – die brauche sie ja nicht, hieß es. „Nach dem Eingriff bekam ich Östrogen und musste monatelang meine Neo-Vagina dehnen. Das war so beeinträchtigend, dass ich auch meine Schule wechseln musste, denn im Viererzimmer im Internat wäre diese schmerzhafte Prozedur unmöglich gewesen.“

Weitreichende Folgen

Nach und nach vertraute sich Theresa ihren FreundInnen an und mit 18 Jahren ihrem ersten Partner, der erstaunlich gelassen reagierte. Im Laufe der Zeit merkte sie aber, dass sich die weibliche Rolle nicht passend anfühlte: „Mit 21 Jahren haute ich nach Berlin ab. Dort gibt es eine offenere Intersex-Community als hier. Der Austausch mit anderen war enorm hilfreich und befreiend. Ich entschied, meine Inter-Identität offensiv zu leben, nannte mich ‚Rasa‘ und hörte auf, Östrogen zu nehmen. Als sich wegen der fehlenden Hormone Wechselbeschwerden einstellten, verschrieb mir ein Arzt Testosteron. Ich spürte bald einen Unterschied, fühlte mich fortan viel wohler in meiner Haut.“ Zurück in Österreich, merkte Rasa jedoch, dass sie*er die Leute irritierte, weil sie*er nicht ins Mann-Frau-Schema passte. Sie*er war müde, sich zu erklären, wollte nur noch „Ruhe und in der Masse verschwinden“. Das war auch der Grund, weshalb Rasa 2015 ihr*sein Geschlecht am Standesamt auf „männlich“ umändern ließ und sich seither Tobias nennt. Eine weitere OP kommt für ihn nicht infrage: „Ich brauche keinen Penis, um ein Mann zu sein. Seit einem Jahr bin ich mit einer Frau verheiratet. Wir hätten gern Kinder, auch wenn ich aufgrund meiner Hodenentfernung leider keine eigenen zeugen kann. Auch deshalb sollten Eingriffe erst passieren, wenn ein Mensch volljährig und umfassend aufgeklärt ist und selbst bestimmen kann. Es handelt sich um schwerwiegende Entscheidungen!“

Tobias Humer war „Theresa“. Er engagiert sich beim „Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich“ und bei der „Beratungsstelle für Variationen der Geschlechtsmerkmale“.