Der menschliche Geist

Wir alle sind uns dessen bewusst, dass wir hier auf der Erde ein begrenztes Zeitfenster haben. „Wir leben nicht ewig – das ist auch gut so, weil wir sonst nie die Dinge anpacken würden, die wir tun sollen. Wir können jetzt also überlegen, worin wir unsere Lebenszeit investieren“, sagt Johanna Schechner. „Wir können darüber nachdenken, was wir für die Welt hinterlassen wollen, wie man einmal über uns sprechen soll. Und damit wird das Vermächtnis richtungsweisend für das Hier und Jetzt.“ Es sei des Menschen geistige Haltung, die dies möglich mache. „Mit meinen Klienten arbeite ich gerne mit dem Bild des Gipfelblickes“, erzählt Schechner. „Wir schauen uns an, welche Lebensgipfel sich aufgeworfen haben – gesunde Kinder, ein liebevoller Partner, Freunde, alle Dinge, für die man dankbar sein kann.“ Die Art und Weise, wie wir auf diese Gipfel schauen, können wir mit unserer geistigen Haltung beeinflussen: Sind wir dankbar für einen Gipfel? Oder unzufrieden mit einem ganzen Bergpanorama?

Ein Testament aus Liebe

Das Testament als verschriftlichtes Vermächtnis, als Instrument, die Angelegenheiten zu ordnen, Wünsche zu hinterlassen, das Lebenswerk nach bestem Wissen und Gewissen zu übergeben, kann eine Erleichterung für die Hinterbliebenen darstellen. „Ich sehe darin eindeutig ein Liebesmotiv“, sagt Johanna Schechner.

Das Leben als Scheune

In der Lehre Viktor Frankls findet sich zum Thema Vermächtnis sein berühmtes Scheunengleichnis. „Frankl vergleicht das menschliche Leben mit einer Scheune“, sagt Johanna Schechner. „Der Bauer erntet das Getreide ab und birgt es in der großen Scheune vor Wind und Unwetter. Solange wir leben, sind die Scheunentore offen und wir ernten schönes Getreide – mitunter rutschen aber auch Disteln und Unkraut mit hinein. Die Tore der Scheune sind offen, solange wir atmen. Auch wenn wir dem Tod schon sehr nahe sind, können wir noch hochwertiges Getreide hereinholen, um die Relation zu Disteln und Unkraut auszugleichen.“ Die geistige Dichte dessen, was hereingeholt werden soll, ist bei sterbenden Menschen oft extrem hoch, sagt Schechner. Unglaublich wertvolle Ballen guten Getreides würden da noch dazukommen – durch Verzeihen, Danksagung, Entschuldigung oder Klärung. „Das Aufregende an dem Gleichnis ist aber: Wenn der Tod eintritt, gehen die Scheunentore zu und alles Gelebte ist unverlierbar in der Scheune geborgen. Das Leben ist fertig. Der Mensch vollendet sich im Sterben.“