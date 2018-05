Warum man sich verliebt und wo der Blitz einschlägt

Der Weltraum für Sechsjährige

WELTRAUM. Gar nicht so einfach, sechsjährigen „Space Kids“, die einem Löcher in den Bauch fragen, auf adäquate Weise zu erklären, worum es sich bei Galaxien, Planeten, dem Urknall oder der Milchstraße handelt, wie eine Mondlandung vor sich geht, ein Weltraumrakete funktioniert oder Astronauten in einer Raumstation leben. Dieses Sachbuch löst das Problem mit großflächig-farbigen, doppelseitigen Illustrationen, die komplexe astrophysikalische Sachverhalte auf bewundernswert elegante Weise vereinfachend darstellen und in Kurzkommentaren beschreiben. Ab 6 Jahren.

Andrea de Santis/Steve Parker: Space Kids. Eine Einführung in den Weltraum. / Kleine Gestalten, 20,50 Euro

So machen es die anderen

KULTUREN. Wie erziehen Menschen anderswo ihre Kinder? Wie begrüßt man sich? Wie feiert, isst, streitet und spricht man? Was gilt als höflich, was wird gespielt? Diese illustrierte Welt- und Kulturenreise in Buchform zeigt das Fremde als normale, wenn auch mitunter ziemlich unterschiedlich strukturierte Version vertrauten Alltagslebens. Andere Länder, andere Sitten – hier werden sie anschaulich und lebendig in einer Weise, die um Gleichwertigkeit bemüht ist, ohne Unterschiede zu nivellieren. Ab 8 Jahren.

Anne Kostrzewa/Inka Vigh: Nasengruß & Wangenkuss. / Fischer Sauerländer, 15,50 Euro

Hundert Jahre russische Geschichte

GESCHICHTE. Ein Haus in Moskau und die Menschen, die quer durchs bewegte 20. Jahrhundert hindurch darin leben: Revolution, Kriege, Stalinismus, Angst und Hoffnung, Perestroika – all das bildet sich in den Räumen, der Kleidung, den Alltagsgegenständen und der Art, wie gelebt wird, ab. Dieses originelle Buch will eine Aufforderung sein, nach der eigenen Familienvergangenheit zu fragen und sich dabei die große Welt zu erschließen. Für 12- bis 15-Jährige.

Alexandra Litwina/Anna Desnitskaya: In einem alten Haus in Moskau. / Gerstenberg Verlag, 25,70 Euro

Dein Körper und du

BIOLOGIE. Kinder, die hier über ihren Körper nachlesen, wissen nachher mehr als die meisten Erwachsenen. Unterteilt in Dutzende Kurzkapitel gibt dieses famose Sachbuch anschauliche Erklärungen wie „Warum du bist, was du isst“, „Warum deine Augen wichtiger sind als deine Nase“ oder „Warum du dich in die Bakterien eines Menschen verliebst“. Um Wahrnehmung und Bewegung geht es genauso wie um Organfunktionen oder Fortpflanzung. Die Illustrationen funktionieren auf den ersten Blick, der flotte Erzählton ist in der Sache genau. Ab 12 Jahren.

Jan Paul Schutten/Floor Rieder: Der Mensch oder Das Wunder unseres Körpers und seiner Billionen Bewohner. / Gerstenberg Verlag, 26,80 Euro