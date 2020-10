Warum freiwillig teurer kaufen?

Essen darf (nicht) teuer sein

113 Kilo Gemüse, 80 Kilo Obst und 95 Kilo Fleisch durchwandern den Körper einer durchschnittlichen Österreicherin pro Jahr. Das ist fast doppelt so viel wie noch vor 70 Jahren. Doch sie braucht, um die zu Hause verzehrten Nahrungsmittel zu bezahlen, nicht mehr die Hälfte des Haushaltsbudgets, wie es noch 1950 der Fall war, sondern nur mehr zwölf Prozent. Anderen Berechnungen zufolge sind es nur mehr knapp zehn Prozent.

Deutlich mehr als noch vor Jahrzehnten geben die österreichischen Haushalte aber für Essen außer Haus aus. In den vergangenen zehn Jahren haben sich diese Ausgaben um 45 Prozent erhöht. – Nach einer statistischen Erhebung in Deutschland bleiben nur 20 Prozent der Verbraucherausgaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse direkt bei den Bauern. Den weitaus größten Teil verdienen die verarbeitende Industrie und der Handel. In den 1950er-Jahren lag der Anteil, den die BäuerInnen an ihren Erzeugnissen verdienten, bei über 60 Prozent.