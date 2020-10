Buchempfehlung: Maschinenraum

Lachen ausdrücklich erwünscht

Technik kann man saulangweilig finden oder auch inspirierend, anregend. Wer von Ihnen, liebe LeserInnen, noch weiß, was ein Viertelanschluss ist, wird auf Seite 179 jubeln: Herbst- und Schulbeginn, Schulutensilien und mittendrin der Rechner Texas Instruments. Mit dem Autor in der Sommerhitze in Retz zu verweilen, ein Eis zu schlecken und über Generationenkonflikte rund um Technik zu kreisen, ist eine echte Erfrischung. Und die sollte man sich etwa zwei Kolumnen pro Tag auch gönnen.

Die autonomen Leserinnen und Leser machen es hier wie beim Eisstandl, sie studieren das Inhaltsverzeichnis, überlegen bei den acht Kapiteln, welche Kolumne sie als Lektüre auswählen wollen. Akribisch ist ja vermerkt, wann der jeweilige Text erschien. Heute nehmen wir also einen Text aus 2020 und dann noch einen aus dem Jahr 2010 – „Cat Content“ sein Titel. Man springt zwischen den Zeiten, folgt den Betrachtungen des Autors und versucht, sich daran zu erinnern, wie man selbst die Dinge damals so fand oder übersehen hat oder eben gar nichts dazu dachte. Und weil ich in Salzburg lebe, hier das Zitat aus „Cat content“: Heute kauft man nicht mehr die Katze im Sack, sondern im Internet. Oder besser auch nicht.“