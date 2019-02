Als emeritierte Möchtegern-Partyqueen war es nur eine Frage der Zeit bis die abendlichen Nähsessions, das Star Trek Fernsehen oder gar Live-Übertragungen irgendwelcher wahnsinnig trendiger Events meinem Hunger nach Ausgehen nicht mehr stillen können würden. Seit Wochen habe ich dem ersten Abend ohne meinem flauschigen Kleinod entgegengefiebert, minutiös alles geplant und in meinem Leichtsinn sogar ernsthaft gedacht, dass das jetzt ganz mühelos so eine Art wöchentliches Highlight für mich werden könnte, wodurch ich von Party zu Party und von kulturellem Highlight zu Tanzgelagen sausen könnte. Also ich mache es kurz: es hat genau vier Minuten gedauert nach Ankunft bei meiner Freundin bis das Telefon geklingelt hat und ich wegen untröstlichem Weinen heimbeordert wurde. Spätestens bis zur Matura wird das schon haben sie gesagt die gehässigen Freundinnen. Irgendwann werde auch ich mich wieder ins Nachtleben stürzen – ganz bestimmt – und wenn ich Glück hab sogar bevor ich in Pension bin.