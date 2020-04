Versteckte Leckerbissen

„Mozzarella in Carrozza“ ist so etwas wie „Armer Ritter“ auf Italienisch. Seinen Ursprung hat der warme Snack in Kampanien, der Heimat des Mozzarella. Die „Carrozza“ wird als „Wagen“ oder „Kutsche“ übersetzt. Das in Ei getränkte Brot wird so zum Transportmittel für den milchig-süßen Frischkäse, der beim Erhitzen so köstliche Fäden zieht. Im Rezept, das ich in meinem „Grande libro della cucina italiana“ gefunden habe, wird lediglich eine Scheibe Mozzarella zwischen zwei Scheiben Weißbrot gepackt, das Ganze in verschlagenes Ei getaucht und in Öl knusprig gebacken. Wie es mit beliebten Speisen oft ist, erfindet der an Abwechslung interessierte Mensch gerne allerlei Variationen. Ich finde die mit Prosciutto und Basilikum sehr ansprechend, die beiden Zutaten geben dem Gericht einen würzigen Impuls und schlagen zugleich eine Brücke in den Norden Italiens.