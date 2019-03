Venedig entdecken <br>November 2019

WELTANSCHAUEN-Reise nach Italien:

Slowfood und Spaziergänge abseits der Touristenpfade

In Venedig locken nicht nur die verträumten Kanäle und Plätze. Auch abseits der Touristenpfade präsentiert sich die berühmte Lagunenstadt im Herbst äußerst reizvoll. Eingekehrt wird in ausgewählten Lokalen, genächtigt wird in einem familiär geführten Hotel an der Riva degli Schiavoni mit Blick auf die Lagune. Das Hotel Ristorante Wildner gehört mit seinen regionalen und saisonalen Gerichten zu den ersten Slow Food Adressen vor Ort. Die An- und Rückreise erfolgt klimaschonend mit dem ÖBB—nightjet.

Termin: Dienstag, 19. bis Sonntag, 24. November 2019, mit Rembert Schleicher

Reisepreis: ab 990 € im DZ inklusive Bahnanreise, Halbpension (Slow Food) und Reiseleitung

Detailprogramm und Anmeldung: www.weltanschauen.at oder info@weltanschauen.at

WELTANSCHAUEN organisiert sozial-ökologische Reisen mit einem nachhaltigen Reisekonzept.

