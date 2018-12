Unsere Lieblings-Kekse

Aus den Musikboxen schmettert die Stimme von Bob Geldof: „Do they know it’s christmastime at all“, in der Luft liegt der Duft von Vanille, Zimt und Lebkuchengewürz. Das sorgt für gute Stimmung, in der „Welt der Frauen“-Backstube wird gelacht, gesungen und herumgealbert. Eier werden aufgeschlagen, Massen verrührt, Teige ausgerollt. Was wäre der Advent ohne Kekse? Für die „Welt der Frauen“-MitarbeiterInnen gehört das süße Gebäck einfach dazu. Jede von uns hat nicht nur ihre eigenen Kindheitserinnerungen und Geschichten zum Keksbacken, sondern auch einen absoluten Favoriten.

KEKSE-TRADITION

Deshalb haben wir alte Familienrezeptbücher aus dem Schrank geholt und gemeinsam die jeweiligen Lieblingskekse gebacken. Dabei haben wir uns Geschichten erzählt und Tipps ausgetauscht. „Wenn ich Lebkuchen esse, katapultiert mich das zurück in meine Kindheit. Ich denke daran, wie wir bei Jazzmusik Teig ausgewalkt und ausgestochen haben“, erzählt die freie Redakteurin Julia Rumplmayr. „Ich liebe die klassischen Rezepte, weil so viele Erinnerungen in ihnen stecken“, sagt „Welt der Frauen“-Redakteurin Petra Klikovits. Wer Vollkornmehl statt Weizenmehl verwendet, sollte mehr Flüssigkeit hinzugeben, gibt „Welt der Frauen“-Kochredakteurin Barbara Haiden zu bedenken. Auch wie man Vanillezucker selbst herstellen kann und wie die perfekte Glasur gelingt, wurde erörtert. Alle Lieblingsrezepte und Tipps sind im Buch „Unsere Lieblingskekse“ zusammengefasst. Viel Freude beim Zubereiten wünscht Ihr „Welt der Frauen“-Team!

(Titelbild) Gute Stimmung in der „Welt der Frauen“­- Backstube: Chefredakteurin Christine Haiden, Kochredakteurin Barbara Haiden, Fotoredakteurin Alexandra Grill, Controllerin Ursula Götze, freie Redakteurin Eva Reithofer-Haidacher, Redaktions­assistentin Andrea Pramhas, freie Redakteurin Cornelia Groiss (von links)