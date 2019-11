Unkonventionelle Forscherin

Von Wien aus erkämpfte sich die Biochemikerin Renée Schroeder einen Platz an der internationalen Spitze der Wissenschaft. Nun startet sie eine neue Karriere – als Bäuerin mit dem Forschungsfeld „Wildkräuter“. „Welt der Frauen“-Autorin Ursel Nendzig hat die Biografie der unkonventionellen Forscherin verfasst – als Inspiration für alle Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Am 11. November, um 19 Uhr, liest Nendzig in der Buchhandlung Thalia in Linz, Landstraße 41, aus „Alle Moleküle immer in Bewegung“.