Teamarbeit

Eine der schönsten Familienprojekte ist, gemeinsam Pizza zu backen. Nehmen Sie sich also Zeit für eine kulinarische Bastelstunde. Beim Kneten, Ausziehen und Belegen des Teiges wird der Kopf frei und Ideen lernen fliegen. Danach darf jeder sein mit Hingabe geschaffenes Objekt aufessen. Bevor Sie loslegen, noch ein paar Tipps: Pizzateig kommt mit ganz wenig Germ (Hefe) aus, für ein halbes Kilo Mehl reichen zwei Gramm (mit freiem Auge dosiert ist das etwa ein Viertel von einem Viertel eines 42-Gramm-Würfels). Planen Sie mindestens einen Tag im Voraus, denn eines der Geheimnisse eines guten Pizzateiges ist seine lange Rastzeit. Der Teig soll mindestens 24 Stunden ruhen und reifen. Zwei, drei Tage im Kühlschrank in einem gut verschlossenen Gefäß verträgt er ohne weiteres. Als ob diese „vertrödelte“ Zeit aufgeholt werden müsse, kann es beim Backen nicht schnell genug gehen. Eine annähernd hohe Temperatur wie in einem Pizzaofen, in dem die Hitze auf über 400 °C hochklettert, wird man im Haushaltsbackofen nicht erreichen. Bei mir sind es 250 °C mit Heißluft, die Pizza ist in flotten acht Minuten fertig. Um einen schön knusprigen Boden zu erhalten, lohnt sich die Anschaffung eines Pizzasteins (aus Schamotte), er wird in den kalten Ofen geschoben und langsam aufgeheizt. Wenn nicht, tut es auch ein umgedrehtes Backblech, das soll aber auch knallheiß sein, wenn die belegte Flade drauf zu liegen kommt.