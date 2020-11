Seelsorge am Telefon

Jemand hört dir zu: Seit 1966 steht die TelefonSeelsorge in Österreich Menschen in ­schwierigen Lebenssituationen bei. Mehr als 800 ehrenamt­liche MitarbeiterInnen engagieren sich rund um die Uhr für all jene, die sonst kein offenes Ohr für ihre Nöte finden. Der Einsatz setzt Lebenserfahrung, Einfühlungsvermögen und hohe fachliche Kompetenz voraus. Mitzubringen sind Offenheit für andere Menschen und deren Sorgen, Stabilität in Krisen und Belastbarkeit.

Telefon: 142, Chat und Beratung per E-Mail sowie Information über das Ehrenamt:

www.telefonseelsorge.at