Alle, denen ich Ihren Instagram-Account gezeigt habe, waren begeistert, die meisten fanden es „sensationell“. Mir selbst ging es nicht anders. Was ist denn die Sensation an Ihnen?

Julia Schnizlein: Vielleicht liegt es schon ein bisschen an Österreich. Das Pfarrerinnenbild ist hierzulande nicht sehr ausgeprägt, der Beruf des Pfarrers wird eher mit einem älteren Mann verbunden. Wenn ich sage: „Ich bin Pfarrerin“, verstehen die Leute meistens „Fahrerin“ – das Berufsbild der Lkw-Lenkerin scheint also greifbarer zu sein als das einer Pfarrerin.

Ist dieser Aha-Effekt, eine weibliche, junge Geistliche zu sein, in Ihrer Arbeit hilfreich oder hinderlich?

Der Effekt sorgt dafür, dass ich mit Menschen schneller ins Gespräch komme. Das finde ich daran schon sehr fein. Ich provoziere das ja auch, wenn ich auf Social-Media-Plattformen ein Foto von mir mit einem Collarhemd poste – ein Kleidungsstück, das ganz stark männlich besetzt ist. Meines ist ein enges, schwarzes Shirt des schwedischen Labels „Casual Priest“, eben mit dem typischen weißen Kragen. Den Überraschungseffekt, den das auslöst, nutze ich tatsächlich, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie sind davon irritiert, fragen nach, und schon ist man in einer Unterhaltung. Ansonsten hilft es mir, denke ich, grundsätzlich, Frau und Mutter zu sein. Bei Hochzeiten oder Taufen merke ich, dass die Menschen sich gut verstanden fühlen. Weil ich nachempfinden kann, wie das ist, wenn man die Kinder langsam loslassen muss. Wenn man sich Sorgen macht. Wenn ich das in Taufansprachen sage, sind die Leute sehr berührt. Das haben wir evangelischen Pfarrerinnen den katholischen Kollegen vielleicht voraus, die diese Erfahrung nicht haben.

Wie hat ihr Weg zur Pfarrerin begonnen?

Ich bin in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen. Nach dem Abitur haben meine Eltern mir alle Optionen offengelassen, haben gesagt, ich könne studieren, was ich möchte. Mich hat Religion und Theologie immer interessiert – also habe ich das studiert, ohne mir groß zu überlegen, was es tatsächlich bedeutet. Als ich dann, mit 25, fertig war, habe ich mich viel zu jung gefühlt, um Pfarrerin zu werden. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine Gemeinde anzuführen. Und so habe ich in Wien ein Aufbaustudium in Journalistik gemacht. Über ein Praktikum bin ich zur APA gekommen, wurde ziemlich bald fest angestellt. Irgendwann bin ich weiter zu „News“ gewechselt.

In dieser Zeit sind Sie auch Mutter geworden. Wie haben Ihre beiden Töchter Sie beeinflusst?

Meine kleine Tochter Elsa ist mit nur einem halben Herzen geboren. Während ihres ersten Lebensjahrs wurde sie oft operiert, lag lange im Krankenhaus und wir hatten ständig Todesangst um sie. Dieses Jahr hat meinen Blick für das, was wesentlich ist, geschärft. Ich habe gemerkt: Ich will meine Zeit eigentlich nicht mehr mit Sachen verbringen, die ich für unwichtig halte. Ich will nicht Artikel über die besten Grillrezepte schreiben, während ich glaube, dass ich etwas Wichtigeres zu sagen habe. So ist der Wunsch aufgekommen, das Evangelium zu verkünden.