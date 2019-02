Sind Frauen die bessere Wahl?

Augenzwinkernd bringt Welt der Frauen Chefredakteurin Christine Haiden ihren Co-Moderator, Chefredakteur der OÖNachrichten Gerald Mandlbauer etwas aus dem Konzept: „Es kommt wohl nicht so oft vor, dass das Nachrichtenforum voll mit Frauen ist und die Männer in der Minderheit sind?“

In ihren Grußworten dankt Paula Wintereder den Frauen unserer Eltern- und Großelterngeneration für alles, was sie erkämpft haben. Denn: „Die Geschichte zeigt, dass sich die Frauen nicht einig waren, was die Einführung des Frauenwahlrechts betrifft.“