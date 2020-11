„Möchten Sie welche haben?“, hat mich der Verkäufer im Supermarkt gefragt. Er kennt mich und wusste, dass ich mich freuen würde, denn ich habe schon früher ein paarmal Ja gesagt.

Es gibt diese Samstage, da werden im Supermarkt Blumen verschenkt, weil sie am Montag sowieso unverkäuflich wären. An manchen dieser Samstage komme ich zum Zug. Und freue mich riesig über dieses Geschenk. Weil diese Blumen für mehr stehen als nur für sich selbst. Für ganz schön viel Gutes, was mit in der Vase steckt.

Rosen schenken

Was ich meine? Zum Beispiel das: Der Verkäufer, der mir die Rosen geschenkt hat, ist mir vertraut. Wir sehen uns beinahe täglich, unterhalten uns über dies und das und lachen zusammen. Manchmal gehe ich etwas kaufen, obwohl ich gar nichts brauche. Weil ich so gern an der Kassa stehe. Weil dieser Verkäufer so freundlich ist. Er schenkt mir Blumen, weil er das darf. Erlaubt hat es ihm, so vermute ich, der Filialleiter. Auch dieser ist ein sehr netter Mensch, dessen Ton, wenn er zwischen den Regalen mit seinen MitarbeiterInnen spricht, immer erbaulich ist. Er hat Anteil an meiner Freude.

Und da ist noch mehr: Ich denke an den Segen, so nahe am Supermarkt zu wohnen. An das Glück, samstags einkaufen gehen zu können und Leckereien nach Hause zu tragen. Auch daran, dass irgendwann jemand entschieden hat, dass Rosen in den Supermarkt gehören, weil sie so wichtig wie Milch und Zahnpasta sind. Und daran, dass es Lkw-Helden gibt, die über Nacht von Holland nach Österreich fahren.

Ach, so vieles blüht da im Strauß. So viele Geschenke. Frisch angeschnitten, weit aufgeblüht auf meinem Tisch. Ich weiß nicht, wann es das nächste Mal wieder Rosen im Supermarkt gibt. Aber ich weiß: Meine Freude über die Geschenke, die das Leben mir macht, hält sicher bis dahin vor.