Sex trotz Handicap

Sexualität ist Lebenskraft, die dazu befähigt, ein Körperbewusstsein, eine eigene Identität und ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, und sie hat darüber hinaus eine soziale und kommunikative Funktion. Mit ihrer Hilfe können wir Empfindungen ausdrücken und Beziehungen stärken.

„Bei Menschen mit Beeinträchtigung ist das nicht anders“, sagen die Eheleute Maria Adlmanseder (47) und Adi Landgraf (57), die in einer vollbetreuten Wohngruppe der Behinderteneinrichtung „Assista“ in Altenhof am Hausruck leben.

Beide sind aufgrund von Sauerstoffmangel während der Geburt spastisch gelähmt. Maria Adlmanseder benötigt seither Unterstützung in allen Bereichen. Ihr Mann Adi, der seit 1980 in der Einrichtung lebt, versorgt sich weitgehend selbst. Er kann kurze Strecken gehen, längere bewältigt er mit seinem Elektro-Rollstuhl.