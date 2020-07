Die Oststeiermark erkunden

Der Gasthof „Der Ederer“ am Weizberg in der Oststeiermark war mein Elternhaus, heute führen den Betrieb meine Neffen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sich in den 1950er Jahren die ersten Gäste in den Fremdenzimmern einquartierten. Auch heute finde ich noch, dass der Hof ein perfekter Ausgangspunkt für Erkundungen des oststeirischen Hügel- und Weizer Berglandes ist. Auch Graz mit seiner historischen Altstadt und seinen Museen ist in unmittelbarer Nähe. Insgesamt stehen über 40 modern eingerichtete Zimmer zur Verfügung. Ein hauseigenes Hallenbad sowie eine Sauna laden zur Erholung ein. Vor allem zu Familienfesten wie Geburtstagen und Hochzeiten kommen die Menschen hier zusammen. Gäste genießen die regionale Küche, das freundliche Service, die familiäre Atmosphäre und den gepflegten Garten mit einer Vielzahl an Pflanzen und Bäumen.

Weizberg-Basilika

Mein Lieblingsplatz ist und bleibt aber der Gastgarten des Hofes mit Blick auf die Weizberg-Basilika. Die Kirche ist ein markanter Punkt im oststeirischen Hügelland, eine Mischung von Barock und gleichzeitiger Schlichtheit. Wenn ich die Kirche heute betrete, eröffnet sich mir ein Bildermeer aus dem Leben Mariens. Mir gefällt besonders die moderne Werktagskapelle, die zuvor die sogenannte Wachs- oder Lichtkammer war und, sowie die Kirche selbst, um die Jahrhundertwende neugestaltet wurde. Wunderschön ist das Lichtspiel im Gastgarten, an einem sonnigen Tag bei blauem Himmel, oder am Abend, wenn die beleuchteten Türme im dunklen Abendhimmel strahlen. Seit kurzem führt ein neuer 24 Kilometer langer abwechslungsreicher und schöner Naturweg von der Basilika Graz-Mariatrost zur Basilika am Weizberg. Die reine Gehzeit beträgt rund 6 1/2 Stunden. Die insgesamt rund 750 Höhenmeter verteilen sich auf mehrere, leicht zu bewältigende Hügelanstiege. Entlang der Strecke laden sieben inhaltlich gestaltete Stationen zum Verweilen ein. Ein absolutes Muss für jeden Wanderer, ist die mit 17 km längste durchgehende Klamm Österreichs, die Raabklamm. Stege, steile Felsen und Schluchten prägen die Landschaft und sorgen für ein besonderes Naturerlebnis.