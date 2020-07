Batterien aufladen auf der Teichalm

„Welt der Frauen“-Leserin Irmgard Vollnhofer (66) lebt in Aspang am Wechsel in Niederösterreich und war vor ihrer Pension begeisterte Volksschullehrerin und 30 Jahre lang Volksschuldirektorin. Normalerweise verreist sie gerne innerhalb von Österreich und Europa, da sie aber ihre 97-jährige Mutter zu Hause pflegt, beschränkt sie sich momentan auf Kurzurlaube in Heimatnähe.