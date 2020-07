Ganz nah und doch so fern

Mein Mann und ich lieben das Reisen. Wir waren bereits in Holland, Belgien, Portugal, Spanien, England, Schottland, Frankreich, Italien, Griechenland, Kroatien, Israel, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, Rumänien und in der Türkei. Darüber hinaus in Ägypten, Marokko, Südafrika, Nicaragua, Sri Lanka und China. Heuer wäre Kuba, das Heimatland unseres Schwiegersohnes, am Plan gestanden. Aber dann kam Corona. Deshalb haben wir diesen Urlaub verschoben und beschlossen, mit der Familie Österreich zu erkunden.

Ein echter Geheimtipp für Oberösterreich-Liebhaber ist der Tamberg, ein 1.500 Meter hohes Bergmassiv des Toten Gebirges, das im oberen Steyrtal bei Windischgarsten liegt. Das erste Mal haben wir den Berg im Zuge unserer „Bibelwandertage“ erklommen, die ich 25 Jahre lang organisiert habe. Doch auch ohne Geistliche Begleitung ist dieser Aufstieg zu schaffen!

Die direkteste Parkmöglichkeit ist der Parkplatz Rieser am Fuße des Berges. Der bewaldete Bergrücken wirkt auf den ersten Blick zwar ein wenig unscheinbar, aber steht man einmal oben neben dem hölzernen Gipfelkreuz, so wird man mit einem fulminanten Ausblick auf das benachbarte Sengsengebirge, den Brotfall und das Spitzmäuerl, einen markanten Aussichtsfelsen, belohnt. Das Gute ist, dass diese drei- bis vierstündige Wanderung sehr gemütlich und auch für Kinder und ältere Menschen eignet ist. Gute Kondition ist aber von Vorteil! Wenn ich oben auf der idyllischen Alm mitten in der bunten Blumenwiese liege, vor mich hinträume und ganz bei mir bin, vergeht interessanterweise auch das Fernweh.

Nach der Wanderung bietet sich zum Beispiel eine Einkehr im Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder an.