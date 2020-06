Ruhepol Sandl bei Freistadt

Ich habe zwei Jahre in Sandl bei Freistadt gelebt, weil ich dort eine ältere Frau gepflegt habe. Durch Zufall kam ich in die Bucherser Kirche, der Pfarrer hat uns Kuchen und Kaffee in der Sakristei serviert, während wir auf den Beginn eines Blaskonzerts warteten. Seit diesem Tag war die Kirche für mich ein Ort der Ruhe und Meditation. Ich ging auch zur Kirche, als ich eine für mich schwierige Entscheidung treffen musste. Wenn ich vor der Kirche auf einer Bank sitze, spüre ich die Schönheit der umliegenden Natur und der österreichischen Bräuche. In Sandl gibt es auch das Hinterglasmuseum, die Hinterglasmalerei hat den Ort im 19. Jahrundert weit über die Grenzen der Donaumonarchie hinaus bekannt gemacht. Gleich in der Nähe von Sandl ist die tschechische Grenze, dort findet man Gaststätten mit sehr guter tschechischer Küche.