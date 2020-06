Wasserspaß und Dirndlkirtag am Ottensteiner Stausee

Rund zehn Kilometer von Zwettl entfernt, liegt meine Heimatgemeinde Friedersbach. Der gleichnamige ostwärts durchziehende Bach mündet in den benachbarten 4,5 Quadratkilometer großen Ottensteiner Stausee. Hinter der sechs Meter hohen Staumauer können bis zu 73 Millionen Kubikmeter Wasser aufgestaut werden. Der Rückstaubereich mit seinen verzweigten Seearmen, die an finnische Fjorde erinnern und schon als Filmkulisse verwendet wurden, entstand in den 1950er-Jahren aus einem Speicherkraftwerk. Seither gilt der See als beliebtes Freizeit- und Ausflugsziel von Jung und Alt – vor allem im Sommer.

Burgen, Stifte und Ruinen

Hier kann man campen, schwimmen, segeln, windsurfen, rudern und Kanutouren unternehmen. Das nötige Equipment kann vor Ort ausgeliehen werden. Darüber hinaus ist der Ottensteiner Stausee ein echtes Anglerparadies und weist einen großen Fischreichtum auf: Hechte, Karpfen, Barsche, Zander, Schleien und Forellen tummeln sich im kühlen Nass. Die Buchten und Liegewiesen sind teilweise nur mit (Leih-)Booten zu erreichen und ermöglichen besonders viel Ruhe und sehenswerte Orte. Die Burg Ottenstein und die Ruine Lichtenfels liegen auf Halbinseln und lassen sich vom See aus gut erblicken. Am westlichen Ende des Stausees befindet sich das Stift Zwettl. Entlang der bewaldeten Ufer gibt es außerdem zahlreiche Rad-, Wander- und Reitwege.

Feiern und faulenzen

Abseits der sportlichen Möglichkeiten kommen Gäste auch gerne zum traditionellen Friedersbacher Dirndlkirtag, der heuer von 14. bis 16. August geplant ist. Am Programm im Festzelt stehen ein Kabarett, ein Auftritt der Volkstanzgruppe, Wettbewerbe im Bierkrug-Stemmen, Livemusik und Frühschoppen. Wer nach dem dreitägigen Fest Erholung nötig hat, kann sich im „Faulenzerhotel“ mit tiefenentspannenden Massagen und Körperbehandlungen verwöhnen lassen.