Sommer in den Bergen

Das 4-Sterne-Hotel „Mein Almhof“ in Nauders am Reschenpass in Tirol ist absolut zu empfehlen. Der Chef ist sehr angenehm und freundlich, auch seinen MitarbeiterInnen gegenüber, das merkt man. Absolutes Highlight im Wellness-Bereich ist der Panorama-Sky-Pool am Dach des Hotels mit traumhaftem Ausblick. Im Hotel fühlt man sich einfach rundum wohl. Nauders ist ein Hochtal im Dreiländereck Österreich-Italien-Schweiz. Viele Ortschaften rundherum sind nicht vorhanden, dafür aber viele Berge, die man auch mit einer Seilbahn erreichen kann, und zahlreiche Wanderwege mit unterschiedlichen Schweregraden. Nauders ist außerdem ein Paradies für Radfahrer, für sie gibt es sehr viele Angebote. Die Stadt Meran ist eineinhalb Autostunden von Nauders entfernt, Bozen zwei und der Reschensee in Südtirol sogar nur etwa sieben Kilometer. Aus dem See ragt ein Kirchenturm, das Überbleibsel der alten Ortschaft Alt-Graun, die nach dem zweiten Weltkrieg geflutet wurde. Im Schlossmuseum Nauders kann man mittelalterliche Luft schnuppern.