Architektur und Geschichte in Maria Saal

Als ehemalige Kärntnerin kann ich eine Reise nach Maria Saal empfehlen. Der Maria Saaler Dom ist einzigartig, die Gemeinde selbst sehr geschichtsträchtig. Maria Saal wurde sehr früh gegründet, gleich in der Nähe lag früher die römische Stadt Virunum. Am Magdalensberg kann man noch viele Römersteine sowie Ausgrabungen sehen. Auch die in der Nähe liegende Burg Hochosterwitz ist einen Besuch wert. Die Felsenburg steht auf einem 175 Meter aufragenden Dolomitfelsen. Man kann zu Fuß hinaufgehen oder mit einem Lift hinauffahren, oben gibt es auch ein Restaurant. Die Burg konnte im Mittelalter nicht eingenommen werden – wenn man oben steht, versteht man auch warum. Der Ulrichsberg mit seinen Wanderwegen ist ebenfalls nicht weit entfernt, genauso wie Klagenfurt und der Wörthersee. Im Wörtherseeraum wartet ein Juwel nach dem anderen, etwa der Pyramidenkogel in Keutschach am Wörthersee – mit 100 Metern Höhe ist er der größte Holzaussichtsturm der Welt. In Maria Saal gibt es gute Gasthöfe, die zur Einkehr einladen.