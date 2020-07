Rauf auf den Magdalensberg!

Meine Erinnerungen an den Magdalensberg in Kärnten sind noch sehr frisch, ich war erst vor kurzem dort. Am Fuße des Berges sind keltisch-römische Ausgrabungen zu besichtigen, oben am Berg steht eine Kirche, in der man auch heiraten kann. Daneben befindet sich das Gipfelhaus Magdalensberg, das Hotel wurde gerade zu einem luxuriösen Wellness-Hotel umgebaut, der Betrieb wird von einer Familie geführt.

An das Hotel schließt ein Streichelzoo an, der gerne von Familien besucht wird. Man kann mit dem Auto auf den Berg fahren, oder zu Fuß gehen, die Straße ist asphaltiert und die Wanderung nicht anspruchsvoll. Oben angekommen genießt man einen wunderbaren Rundblick, im Gasthaus des Gipfelhauses – mit wunderschöner Terrasse – kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen, es gibt Nudeln aller Art, ob süß oder sauer, auch die Mehlspeisen sind sehr gut. Der Magdalensberg ist auch der Ausgangspunkt des Kärntner Brauchs „Vierbergelauf“, der immer um Ostern herum stattfindet. Dabei müssen innerhalb von vier Tagen vier Berge überwunden werden, der Lauf ist für viele Pilgernde Tradition. Gleich in der Nähe liegen die Ortschaften Maria Saal und St. Veit an der Glan sowie die Burg Hochosterwitz. Kärnten bietet zudem viele Seen, mein Favorit ist der Hörzendorfer See, ein kleiner See bei St. Veit an der Glan, der nicht so überlaufen ist wie die großen Seen. Als kostengünstige Unterkunft in der Umgebung bietet sich der Biobauernhof „Demeterhof Kraindorf“ der Familie Erian an. Dort wird selber Brot gebacken, es lässt sich also viel über Brotbacken und Mehl erfahren.