Zu Fuß in den Urlaub im Kaisertal

„Welt der Frauen“-Leserin Anja Gasteiger (52) ist Marketingleiterin und stammt ursprünglich aus Dillenburg in Deutschland. Seit einem Jahr lebt sie in Ebbs in Tirol. Ausschlaggebend für diesen Wohnortwechsel war ein Wanderwochenende im Kaisertal mit ihrer Freundin. Die Gegend gefiel ihr so gut, dass sie gleich für immer blieb.