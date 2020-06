Urlaub im Kloster

Die Zisterzienserinnenabtei Mariastern in Hohenweiler in Vorarlberg, die auch ein Gästehaus betreibt, ist seit Jahrzehnten der Urlaubsfavorit von meinem Mann und mir. Wenn ich mich im Bett aufsetze, kann ich den Bodensee sehen; Hohenweiler ist elf Kilometer von Bregenz entfernt. Der See liegt mir sozusagen zu Füßen. Die Abtei steht auf einem Hügel und ist umgeben von Obstgärten, es ist einfach herrlich. In der Früh kann man den Gottesdienst der Schwestern besuchen, danach gibt es Frühstück. Der restliche Tag steht einem frei zur Verfügung, die Schwestern betreuen ihre Gäste sehr freundlich, sind aber auch zurückgezogen und unaufdringlich. Die Schwestern betreiben auch eine Paramentstickerei, in der sie Messgewänder von Hand herstellen. Mein Mann und ich verbringen die Tage meist mit Ausflügen. Wir gehen gerne wandern durch die Wälder, der Pfänder, der Hausberg von Bregenz, ist in der Nähe – ebenso Deutschland und die Schweiz. Die bayrischen Städte Ravensburg und das benachbarte Weingarten sind einen Besuch wert, genauso wie St. Gallen in der Schweiz. Sehr gut und üppig kann man im Restaurant „Goldener Hirsch“ in Bregenz essen, Bodenseefische bekommt man im „Wirtshaus am See“. Die Zisterzienserinnenabtei bietet auch Vollpension an, unter anderen Köstlichkeiten wird selbstgebackenes Brot kredenzt. Wir gehen aber immer auswärts essen.