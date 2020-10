Slow Food und Spaziergänge abseits der Touristenpfade

Bei geführten Spaziergängen verträumte Kanäle und versteckte Plätze erkunden und dabei mehr über Venedig und die besonderen Herausforderungen der Lagunenstadt erfahren: Das ist unser Reiseplan für „La Serenissima“, die gerade zu dieser Jahreszeit ihren ganz eigenen Reiz hat. Nächtigen werden wir in einem familiär geführten, kleinen Hotel an der Riva degli Schiavoni – mit wunderbarem Blick auf die Lagune. Im zum Hotel gehörigen Ristorante Wildner, das zu den ersten Slow-Food-Adressen Venedigs zählt, und in anderen ausgewählten Lokalen lassen wir uns mit regionalen und saisonalen Gerichten verwöhnen.

Venedig entdecken

Termin: 16. bis 21. März 2021