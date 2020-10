Gemeinsam Kultur und Kulinarik in Dresden genießen

Das Gesamtkunstwerk Dresden mit allen Sinnen entdecken: Auf der „Welt der Frauen“-LeserInnenreise mit Ruefa erleben Sie einzigartige Momente, die ein Leben lang nachwirken.

Fünf Tage, ungezählte Erlebnisse: Im September entdecken Sie zusammen mit „Welt der Frauen“-Gastgeberin Doris Günther die vielen Gesichter der Elbmetropole Dresden und ihrer reizvollen Umgebung. Wir besuchen gemeinsam die Schauwerkstatt der weltberühmten Porzellanmanufaktur Meissen und können vor Ort Kuchen von edlem Gedeck mit Schwertermarke speisen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Semperoper und genießen die Aufführung von Giuseppe Verdis „Don Carlo“. Wir stoßen beim sächsischen Abendessen im Sophienkeller mit Dresdner Coselträne auf Kurfürst August an. Wir wandern durch die eindrucksvolle Sandsteingebirgslandschaft im Nationalpark Sächsische Schweiz und bummeln durch das malerische Canaletto-Städtchen Pirna.

Natürlich bleibt zwischen all diesen einzigartigen Reisemomenten genug Zeit für eigene Erkundungen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Aufstieg auf die Kuppel der Frauenkirche? Statt des Blicks über Dresden könnte man aber auch einfach eine Wellness-Behandlung im Spa des HYPERION Hotel Dresden am Schloss 4**** genießen, in dem wir auch übernachten.

Termin: Mittwoch, 14. bis Sonntag, 18. April 2021

Frühbucherpreis ab € 995,– pro Person im DZ mit Frühstücksbuffet bei Buchung bis 31. August 2020.

Reisepreis: ab € 1.095,- pro Person im DZ mit Frühstücksbuffet bei Buchung ab 1. September 2020.

Inkludierte Leistungen:

• Busfahrt Linz – Dresden – Linz

• 4 Nächtigungen im Hotel HYPERION Hotel Dresden am Schloss 4 ****

• Sächsisches Abendessen am ersten Abend

• Stadtführung in Dresden

• Führung in der Porzellanmanufaktur Meissen

• Reiseleitung auf Schloss Wackerbarth und beim Ausflug Sächsische Schweiz

• Führung mit kurzer Andacht in der Frauenkirche mit Sitzplätzen auf der Empore

• Wanderung durch die Weinberge rund um Schloss Wackerbarth inkl. 4 Weinproben

• Geführte kurze Wanderung im Elbsandsteingebirge zur Festung Neurathen

• Ruefa-Reiseleitung ab Linz

• Fakultativ: Paket „Semper Oper“ € 105,– inkl. Führung in der Semperoper und Besuch der Aufführung „Don Carlo“ (mittlere Kartenkategorie)

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Anmeldeschluss: 1. Dezember 2020

Im Falle einer Stornierung werden die nicht refundierbaren Opernkarten gänzlich verrechnet.

Das detaillierte Programm und Buchungsmöglichkeiten zur Reise finden Sie auf www.ruefa.at/weltderfrauen

Begleitung aus dem „Welt der Frauen“-Team: Doris Günther

Veranstalter: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, Lassallestraße 3, 1020 Wien. Es kommen die AGBs von Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH zur Anwendung, siehe www.ruefa.at/veranstalter. Stand bei Drucklegung (April/2020).