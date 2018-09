Weltanschauen-Reise:<br>Auf den Spuren von Antonius und Franziskus

Pilgerwanderung von Montepaolo nach La Verna mit Lydia Neunhäuserer

und Christa Englinger



Die Fortsetzung der Pilgerwanderung am Antoniusweg 2018 bringt uns 2019 auf den berühmten Franziskusweg. Nach einer Stadtbesichtigung von Ravenna gehen wir in 5 Tagesetappen durch die abwechslungsreiche Landschaft des nördlichen Apennins zum Kloster von La Verna, wo auch genug Zeit zum Eintauchen in die dortige Spiritualität bleibt. Die berühmte regionale Küche und ein abschließender Besuch in der toskanischen Stadt Arezzo runden die Pilgerreise ab. Für den spirituellen und historischen Rahmen sorgen zwei Pilgerbegleiterinnen.

Anforderungen: 5 Tagesetappen bis zu 20 km auf Berg-, Wiesen-, Schotter- und Asphaltwegen durch hügeliges Gelände mit 400 bis 700 Höhenmetern pro Tag. Insgesamt 70 km. Das Gepäck wird transportiert.

DATUM:

Termin 1: 30. März bis 07. April 2019

Termin 2: 04. bis 12. Oktober 2019

PREIS: 1.260 € (Bahnfahrt / Halbpension / Gepäcktransport)

Ein Detailprogramm steht auf www.weltanschauen.at zum Download zur Verfügung.

ANMELDUNG: www.weltanschauen.at oder unter info@weltanschauen.at