Aus Harissa, Kurkuma, Zwiebel, Zitronensaft, etwas Salz und Pfeffer eine Marinade rühren, Fleisch darin wenden, mindestens 2–3 Stunden, besser über Nacht, ziehen lassen.

Rote Rüben schälen, mit Gewürzen, Zucker und Rotwein in eine kleine Auflaufform geben. Ein Blatt Backpapier nass machen, ausdrücken, die Rüben damit abdecken und im Ofen bei 180 °C Heißluft circa 1,5 Stunden weich schmoren.

Erbsen in Salzwasser kochen. Salzzitrone (Rezept Seite 13) in feine Streifen schneiden. Hühnerfleisch in einer Pfanne in wenig Öl bei mittlerer Hitze knusprig braten (circa 10 Minuten). Rüben aus der Form nehmen, grob zerkleinern, mit Olivenöl und Zitronensaft pürieren, abschmecken.

Rübencreme auf den Teller streichen, Fleisch in Streifen schneiden und darauf platzieren. Mit Erbsen, Minze sowie Salzzitronen dekorieren. Eventuell mit Minzöl beträufeln.

Minzöl

100 ml Olivenöl für 1/2 Stunde kalt stellen. Blättchen von 1 Bund Minze fein hacken, mit Olivenöl im Hochleistungsblender 2 Minuten pürieren, durch ein Passiertuch gießen. In einem Fläschchen oder Spender kühl aufbewahren.