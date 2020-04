Ode an den Tee

Manche Menschen halten mich für äußerst seltsam. Ob sie mich schon lange kennen oder zum ersten Mal treffen, sie sehen mich an, schütteln den Kopf und fragen ungläubig: „Trinkst du wirklich nie Kaffee? Nicht mal in der Früh?“ Wenn ich dann verneine, gehen sie irritiert davon und murmeln dabei Dinge wie „Sachen gibt’s …“. „Aber ich mag den Duft!“, rufe ich verzweifelt hinterher, um wenigstens ein bisschen normal zu wirken. Doch meist hören sie das gar nicht mehr, so schnell haben sie das Weite gesucht.

Vielleicht bin ich eine Exotin, aber ich habe Tee schon immer geliebt. Früher gab es keinen besseren Weg in den Tag zu starten, als mit dem von Mama zubereiteten Früchtetee. Kamillentee, wenn ich krank war. Apfel-Zimt-Tee zur Weihnachtszeit. Nicht einmal während des Studiums oder beim Einstieg in die Arbeitswelt bin ich zu einem Kaffee-Junkie geworden. Ich kann Tee zu jeder Jahres- und Tageszeit trinken. Ich hatte meine Pfefferminz-Phase, Rooibos-, Schwarztee- und Hagebutten-Phase. Derzeit schwöre ich auf Grüntee.

Das Schöne an diesen wunderbaren Kräutern ist, dass es für jede Gemütslage die passende Sorte gibt. Egal ob ich mies gelaunt bin, Aufheiterung brauche oder einfach Lust auf etwas Süßes habe, Tee ist die Lösung (oder Schokolade). Gerade jetzt, in diesen unsicheren Zeiten, lautet mein Motto „Abwarten und Tee trinken“. Kleine Dinge kann ich beeinflussen, aber die Gesamtsituation ändern, kann ich nicht. Das muss ich akzeptieren. Hier ein kleiner Auszug aus meiner Teeroutine, die mich rund um die Welt führt und so auch das Fernweh ein bisschen lindert: