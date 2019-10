Nur eine Frage: Wie beginnt man den Tag richtig?

Nur eine Frage

Ab dieser Ausgabe gestaltet Blagovesta Bakardjieva die Illustration auf Seite 3. Die Redaktion stellt ihr eine Frage, und sie antwortet darauf zeichnerisch. Blagovesta Bakardjeva kam vor 40 Jahren in Bulgarien zur Welt. Sie studierte an der Kunstakademie in Sofia und der Universität für Angewandte Kunst in Wien, wo sie heute als Künstlerin und Illustratorin lebt. Für ihre Arbeiten – Editorial, Werbung, Zeitschriften- und Magazincovers – wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Seit 10 Jahren unterrichtet sie Illustration an der KunststUniversität Linz. Ihr Vorname bedeutet übrigens so viel wie „Überbringerin der guten Nachrichten“.

Wenn Sie Fragen an unsere Zeichnerin haben, freuen wir uns über Anregungen an info@welt-der-frauen.at