Noch immer die Ersten

So einfach mache ich es ihnen nicht, ich lasse mich aufstellen“, lautete der Entschluss von Monika Wechselberger. Als Gemeinderätin war sie mit vielen Fragen abgeblitzt, zum Beispiel mit der, warum manche Flächenwidmungen so schnell gehen und andere so lange brauchen. Mit einer eigenen Liste, auf der sie absichtlich keine UnternehmerInnen, sondern „nur“ mehrere „Otto Normalverbraucher“ sammelte, schaffte sie es 2016 in die Bürgermeisterstichwahl von Mayrhofen und gewann – was ihr bis jetzt starken Gegenwind beschert hat. Ihre Liste hält nur vier der insgesamt 15 Mandate im Gemeinderat. Vor allem in baurechtlichen Fragen wird häufig gegen die Entscheidungen der Bürgermeisterin geklagt, aber das Landesverwaltungsgericht hat bisher all ihre Bescheide bestätigt. Ihr wichtigster Wert sei Gerechtigkeit, sagt Wechselberger. Wer sich an die Spielregeln halte, solle nicht die oder der Dumme sein. Die begeisterte Religionslehrerin – „die Bibel und der Glaube sind meine Leidenschaft“ – will mehr Transparenz und berichtet regelmäßig über alle Entscheidungen im Gemeinderat.