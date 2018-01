Neulich bei Nora<br>ab 5 Jahren

Während der Gespräche mit ihrem Publikum, der geplanten Aktionen und der vorgelesenen Textausschnitte hat Nora nebenbei verschiedene Mini-Kulissen aus ihrem Koffer aufgebaut, umgestaltet und erweitert. Das Buch integriert sie teilweise als Hintergrundbild, steckt noch Darstellungen oben drauf oder klemmt sie unterhalb an eine Wäscheleine. Sie montiert filigrane Lichterketten, lässt Seifenblasen tanzen und spielt sanfte Glücksmusik. Fotos ihres Koffertheaters sind auf ihrem Blog zu bewundern, hier unter dem Menüpunkt „Lesungen“: http://leonoraleitl.blogspot.co.at/

Leonora Leitls Bilder entstehen durch Collagieren unterschiedlichster Elemente: bedruckte Papiere, alte Fotos, naturkundliche Abbildungen von Schmetterlingen … in Kombination mit Farbstiftzeichnungen. Im blauen Schlussbild hat sie ein historisches Foto des Linzertores in Freistadt eingebaut, „weil mein Glück eben in Freistadt ist“, so Nora. Ihr feines Gespür für Farbzusammenstellungen lässt frische und heimelige Szenerien entstehen, die ich am liebsten betreten würde. Ich setze mich mit Oma auf die weiche Häkeldecke in Lollos Bett und blättere in „Willi Virus“, der gut sichtbar auf dem gelben Nachttischchen bereitliegt. Das alte Kinderfoto über Lollos Bett ist übrigens Noras Opa. Auch Hund Alfi hat es wirklich gegeben, das war der Hund von Noras Opa und „er war kein Katzenfreund“.

Am 4. Jänner ist mein Stimmungsbarometer eindeutig gestiegen während der Privatvorführung. Und auch wenn uns Erwachsenen die Flüchtigkeit manchen Glücks schmerzlich bewusst werden kann, so bleibt es mein großes Glück, Freundinnen wie Nora zu kennen.

Ich danke Dir, Nora, für den wunderschönen Nachmittag! Ich sammle weiterhin Federn Deines Glücksvogels, die einen Augenblick nach seinem Flügelschlag vom Himmel schweben …