Mut und Ausdauer

Es gibt schreibende Köche, es gibt KrimiautorInnen, die ebenso geniale Ermittlerinnen wie Rezepte erschaffen und in den Krimis der Eva Rossmann ist sogar der Kater ein Feinschmecker. Und dann gibt es Verlage, die erschaffen Bildbände. Genau, sie machen sie nicht einfach, sondern sie komponieren sie. Und das Beste kommt noch: Sie geben Rezepte preis, sie arbeiten sorgfältig, haben klare Inhaltsverzeichnisse und ebenso klar strukturierte Register sowie ein übersichtliches Rezeptverzeichnis. Ich bin von diesem Bildband, verzeihen Sie, Kochbuch, so begeistert, dass ich aus dem Wildpflanzenverzeichnis am liebsten ein Gedicht machen würde, das Stichwortverzeichnis kommt in der Akribie eines Bibliothekskataloges verdächtig nah. Und für Menschen wie mich – finde jede Bibliothek in jedem Ort und erkenne Gänseblümchen und Löwenzahn ohne Zögern! – gibt es den Wildpflanzen-Wegbegleiter mit Fotos und Infos zu den hier verwendeten 30 Wildpflanzen dazu! (Ist aus Papier, ist ein kleines Büchlein! Er spricht nicht.)