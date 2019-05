Ich komme aus einer Familie, in der der Muttertag hochgehalten wird. Ich habe viele schöne, intensive Kindheitserinnerungen, wie ich oft an Muttertagen in aller Früh bereits einen wunderschönen Wiesenstrauß für meine Mutter gepflückt habe. Der Geruch der feuchten Erde und der Nervenkitzel, die allerschönsten Blumen für meine Mama zu entdecken, standen im Vordergrund. Dieses Jahr durfte ich bereits meinen fünften eigenen Muttertag erleben. Dass der Tag entspannt, erholsam, schön und erhebend war verdanke ich meinem wunderbaren Mann, der mich nach mehr als zehn Jahren gut genug kennt um zu verstehen, dass ein bisschen Theater für mich einfach sein muss an besonderen Tagen, also an Geburtstagen, zu Weihnachten oder Ostern, am Muttertag und Hochzeitstag usw. Ein Müttertheater also in diesem Fall. Da unsere Zwerge sehr oft krank waren die letzten Wochen und ich viele Verabredungen und angenehme Aktivitäten platzen lassen musste, habe ich mir gewünscht, dass ich einfach Zeit für mich haben darf für das erste Mal Zumba seit der Schwangerschaft und Sauna. Mein Mann war weder beleidigt, dass ich nicht den gesamten Tag mit meiner Familie verbringen wollte, noch stellte er Fragen. Das finde ich stark und fast noch lässiger als den liebevoll mit meinem Großen gestalteten Muttertags-Brunch, der vorwiegend auf meinen eigenen Wunsch hin aus Resten von der Woche bestand. Ein unglaublich herziges und zugleich nützliches Geschenk, dass Michi im Kindergarten gefertigt hat (oder war es seine sympathische Pädagogin – wir werden es nie erfahren), zwei Tafeln Schoki und das Versprechen, dass wir nächste Woche einen schönen Rosenstock gemeinsam aussuchen werden für meine Rosenecke im Garten. Mehr brauchte es nicht. La vita è bella – nicht nur, aber besonders, am Muttertag.