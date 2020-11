Die Kraft des Gehens im Frühling spüren.

Von Oberkappel an der deutschen Grenze gehen wir in sieben Tagesetappen von 19 bis 27 km Länge mitten durch das frühlingshafte Mühlviertel bis Grein an der Donau. Gemeinsam mit Ferdinand Kaineder (Bild) entdecken wir die vielfältigen Schönheiten seiner Heimat und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Wir wandern durch die meist sanfte, manchmal aber auch steile Hügellandschaft. Wir durchqueren idyllische Flusstäler und blicken von den Kuppen weit ins Land. Wir genießen die Köstlichkeiten der Region, tun unserem Körper Gutes in der Lebensquell-Therme in Bad Zell und erfahren im Curhaus der Marienschwestern in Bad Kreuzen etwas über die alte Heilkunst der Traditionellen Europäischen Medizin. Unseren Rucksack tragen wir selbst, und am Ziel unserer Wanderung wissen wir mehr über uns und überlegen schon, wohin der nächste Weg führen könnte.

Termin: Freitag. 16. April – Freitag, 23. April 2021

Reisepreis pro Person: ab € 950,–

Inkl. Halbpension, Benutzung der Wasseroase und Saunaoase in Bad Zell, Pilgerbegleitung. Max. 21 TeilnehmerInnen

Nähere Informationen dazu, wie auch Detailprogramm und Anmeldung: www.weltanschauen.at oder info@weltanschauen.at

WELTANSCHAUEN organisiert sozial-ökologische Reisen

mit einem nachhaltigen Reisekonzept.