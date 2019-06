MeToo und die Folgen

In Zeiten von #MeToo“ – diesen Satz hört man jetzt öfter, als ob es eine Epoche vor #MeToo gegeben hätte und wir uns jetzt in der Epoche danach befinden würden. Und tatsächlich scheint es aus heutiger Sicht, als habe die #MeToo-Bewegung eine Art Revolution in Gang gesetzt, zumindest war sie ein deutlicher Wendepunkt, hinter den es kein Zurück mehr gibt.

Ausgelöst hatte diese Wende die Schauspielerin Alyssa Milano. Anfang Oktober 2017 war in den USA der Skandal um den mächtigen Filmproduzenten Harvey Weinstein gerade angelaufen, als am 15. Oktober Milano via Twitter dazu aufrief: „Antwortet mit ,Me too‘ („Ich auch“) auf diesen Tweet, wenn ihr sexuelle Übergriffe erlebt habt.“ Der Zulauf war überwältigend. Am Abend hatte sie bereits 200.000 Antworten; auf Facebook reagierten binnen 24 Stunden knapp fünf Millionen Menschen mit zwölf Millionen Postings. Offensichtlich hatte Alyssa Milano eine Lawine losgetreten.

„ME TOO“ 2006

Damit Wendepunkte eintreten, muss ein richtiger Zeitpunkt erreicht sein, und es müssen die richtigen Komponenten zusammenwirken. Harvey Weinsteins Übergriffe und Gerüchte darüber, dass er für Rollenbesetzungen sexuelle Dienste verlangte, waren auch vor dem Oktober 2017 bekannt gewesen, es gab sogar schon den Hashtag „MyHarveyWeinstein“. Auch der Slogan „Me Too“ ist viel älter als 2017. Er wurde bereits 2006 von der schwarzen Bürgerrechtlerin Tarana Burke eingesetzt, um über sexuellen Missbrauch an schwarzen Frauen zu berichten. „Me Too“ – das sollte gegen Verdrängen, Verleugnen und Abwehr stehen und für eine empathische Haltung: „Mir ist es auch passiert“. 2006 hatte „Me Too“ eine begrenzte Reichweite und Wirkung. Erst 2017 wurde der Hashtag, wie man so schön sagt, „viral“, vermehrte sich also mit rasender Geschwindigkeit.

DAS MASS IST VOLL

Zwar bringt der berühmte eine Tropfen das Fass zum Überlaufen, aber es bedarf eben auch der vielen Tropfen zuvor, die das Fass füllen. Die #MeToo-Bewegung ist nicht zu verstehen ohne die gesellschaftlichen Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. In erster Linie gehört dazu die Aufdeckung von sexuellem Missbrauch in der Kirche und in Erziehungsinstitutionen. Auch hier hat man schon lange davon gewusst – in Österreich etwa durch den Fall Kardinal Groers 1995 –, aber der wirkliche Durchbruch im deutschsprachigen Raum ereignete sich erst 2010, als der Direktor des Berliner Canisius-Kollegs, Klaus Mertes, sexuellen Missbrauch an seiner Schule öffentlich machte. Jetzt setzte eine breite Welle der Empörung über „Missbrauchsskandale in der Kirche“ ein, die in manchem der #MeToo-Debatte von heute ähnelt. Seither ist Missbrauch in der Kirche ein Thema, das nicht mehr totgeschwiegen werden kann. Klar ist für die breite Öffentlichkeit seither auch, dass es sich bei sexuellen Übergriffen nicht um Einzelfälle handelt. Missbrauch – egal ob es sich um physische, psychische oder sexuelle Gewalt handelt – beruht auf Macht und Hierarchie; er ist eine Gewaltstruktur, die potenziell alle nach außen abgeschotteten Institutionen durchzieht, Familien, Kirchen und Schulen, Unternehmen, Sportvereine, politische Parteien, Universitäten, den Kunst- und Kulturbetrieb.

DIE STARKE STIMME DER SCHWACHEN

Mit #MeToo sei ein „Echoraum“ entstanden, so beschreibt es die Publizistin Isolde Charim. Was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat, könnte man optimistisch auch als „Demokratisierung der Kultur“ bezeichnen; die alten, patriarchalen Strukturen, die Männern oder Autoritäten „natürliche“ Vorrechte einräumen, lassen sich nicht mehr legitimieren. Verändert hat sich die Einstellung zu Frauen, Kindern und generell den sogenannten „Schwächeren“ in der Gesellschaft.

Natürlich geht bei Revolutionen auch einiges schief. Dass durch #­MeToo eine „Kultur des Verdachts“ entstehe, beklagen die KritikerInnen, man könne jetzt nicht einmal mehr Flirten (siehe Kasten unten). Stimmt das? Sicher schießt #MeToo in manchem über das Ziel hinaus, aber gemessen an dem, was vorher im Argen lag, ist das wohl das geringere Übel. „Es war normal“, sagt Nicola Werdenigg über die sexuelle Gewalt im Österreichischen Skiverband.

Man hat die unhaltbaren Zustände hingenommen und aus Scham geschwiegen. Diese Zeiten sind hoffentlich vorbei.