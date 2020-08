Meine wunderbare Tochter Emilia

Erzähl mir mehr von deiner Freundin Stella. Was ist so besonders an ihr?

Sie ist sehr hilfsbereit und spielt immer voll nett mit mir Lego und Playmobil. Ich habe schon viel von ihr gelernt. Schwimmen oder Turnübungen am Trampolin zum Beispiel. Manchmal machen wir auch einen Parcours und plantschen im Pool. Stella kenne ich, seit wir in unser Haus gezogen sind. Das ist vier Jahre her. Ich war damals noch im Kindergarten.

Zum Geburtstag hast du dir Gewand von Stella gewünscht. Allerdings kein neues, sondern eines, das sie bereits getragen hat. Ging dein Wunsch in Erfüllung?

Ja! Sie hat mir Turngewand und Badesachen geschenkt und dazu noch ein schwarzes Rockerl und ein weißes Leiberl. Die Turnhose hat mir so gut gefallen, dass ich sie gleich drei Tage hintereinander getragen habe, obwohl sie mir noch ein bisserl zu groß ist. Außerdem habe ich mir noch von Stella gewünscht, dass sie bei mir übernachtet.