Eva, wie animierst du Kinder mit Migrationshintergrund und anderer Erstsprache auch Zuhause Deutsch zu sprechen – und nicht Serbisch, Türkisch oder Afghanisch?

Eva: Gar nicht. Uns ist wichtig, dass die Kinder daheim in ihrer jeweiligen Muttersprache kommunizieren, weil jede Sprache eine Ressource ist. Auch in den Pausen dürfen die Schülerinnen und Schüler in ihren gewohnten Sprachen sprechen. So lernen alle mit. In anderen Sprachen fit zu sein, ist heutzutage enorm wichtig. Wer sagt denn, dass Türkisch weniger wert ist als etwa Englisch?

Elisabeth: Das sehe ich genauso. Deshalb leben wir die Durchmischung der Kulturen auch privat. Erst vor kurzem waren eine befreundete ägyptische und eine chilenische Familie bei uns zu Gast. Wir haben gemeinsam gekocht und geplaudert.

Eure Mutter sagt, dass ihr sehr engagierte Lehrerinnen seid. Wie gestaltet ihr den Unterricht möglichst ansprechend?

Eva: Während des Lockdowns nutzten meine Kolleginnen und ich die Zeit, um Kurzfilme über unsere Haustiere und ein selbst verfasstes Kasperltheater zu drehen. Diese Lernvideos kamen sehr gut an. Aufgrund der tollen Rückmeldungen werden wir solche Tutorials auch künftig auf unsere Plattform stellen. Vor allem lernschwächere Kinder, die etwa die Multiplikation im Live-Unterricht nicht verstanden haben, können so das Erklärte immer wieder nachsehen – in ihrem eigenen Tempo! Die Videos sind freilich nur ein Zusatzangebot zum normalen Unterricht. Wir Lehrerinnen werden nicht sagen: „Schaut euch das an, wir sind derweil Kaffeetrinken!“ Diese Plattform ist also eine Art Videothek. Damit erwischen wir den Zeitgeist, denn Online-Videos sind den Kindern vertraut. Viele kennen sie aus YouTube. Wir wollen da mitziehen. Mein erworbenes digitales Wissen gebe ich auch an ältere interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter.

Elisabeth, deine Liebe ist die Kultur und Kulinarik der romanischen Länder. Bündelst du diese Interessen und kredenzt auch schon einmal Pizza, Tapas und Baguette, um ihnen die italienische, spanische und französische Sprache schmackhaft zu machen?

Elisabeth: Ja! Im Rahmen von Wahlpflichtfächern und Projekttagen veranstalten wir öfter gemeinsame Kochnachmittage. Da gab es schon gefüllte chilenische Teigtaschen, spanisches Omelette, Quiche Lorraine, Mousse au chocolat, Insalata Caprese, Risotto und Tiramisu ohne Rum! Während des Kochens und Essens unterhalten wir uns in der jeweiligen Fremdsprache. Das gefällt den Schülerinnen sehr. Auch der Zusammenhalt wird dadurch gestärkt.