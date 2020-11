Welche Lebensentwürfe Elisabeth und Eva Hofer haben und was sie über ihre Familie denken, erzählten sie im Interview.

„Wir schätzen unser Großfamilienleben sehr!“

Elisabeth, du bist Single, und hast dir in einem Nebengebäude deines Elternhauses eine Wohnung eingerichtet. Eva, du wohnst mit Mama, Papa und eurer Großmutter Rosa unter einem Dach und renovierst gerade mit deinem

Freund Robert das Haus eurer Oma, das 20 Meter entfernt liegt. Ist das Großfamilienleben bewusst gewählt oder hat es sich nur ergeben, weil ausreichend Raum vorhanden ist?

Eva: Für mich war es praktisch, Zuhause wohnen zu bleiben, weil ich es von meinem Elternhaus nicht weit zu meinem Studienort nach Linz hatte. Außerdem wohne ich gern daheim. Und es ist billig! Deshalb bin ich dabei geblieben. Doch irgendwann möchte ich auch meine eigene Küche haben. Als ich während des Corona-Lockdowns Abstand zur Familie hielt, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, zog ich vorübergehend in Omas früheres Haus und erkannte, wie schön es dort drüben ist. Da beschloss ich, es umzugestalten, damit es nicht verfällt. Auch viele meiner Freundinnen und Freunde ziehen gerade von der Stadt zurück aufs Land, renovieren die Häuser ihrer Großeltern oder bauen eigene in der Nähe der Eltern.

Elisabeth: Ich habe während meiner Studienzeit sechs Jahre lang in Salzburg gelebt und im Zuge meines Erasmus-Austauschsemesters und andere Aufenthalte auch in Spanien, Frankreich, Italien und Lateinamerika. In der Ferne lernte ich die Heimat zu schätzen. Vor allem das viele Grün, das unsere Region bietet. Unser Haus liegt am Ende einer Straße. Die Ruhe da ist ideal zum Korrigieren und Musizieren! Als ich nach meinem Studienabschluss in unmittelbarer Nähe unserer Heimatgemeinde eine Arbeitsstelle fand, ergab es sich quasi von allein, dass ich ein Nebengebäude meines Elternhauses beziehe. Unser Haus ist ja groß genug und könnte noch weiter ausgebaut werden. Das Wohnen daheim ist auch deshalb von Vorteil, weil ich von hier aus schnell in Salzburg und Wien bin, wo ich öfter Konzerte gebe und Kulturwochenenden verbringe.

Auch in Spanien, Portugal, Griechenland und Italien ist das Großfamilienleben seit der Wirtschaftskrise 2009 wieder in Mode. Seither leben immer mehr erwachsene Kinder mit ihren (Groß-)Eltern wieder unter einem Dach – oft sogar mit Partnern und eigenem Nachwuchs.

Elisabeth: Das stimmt. Auch viele meiner Freundinnen und Freunde, die in diesen Ländern leben, tun das. Etliche hätten aber gerne mehr Platz. Wir sind in der glücklichen Lage, mehr Platz zu haben. So kann sich jeder in seinen eigenen Bereich zurückziehen. Das ist wichtig, damit Generationenwohnen reibungslos funktioniert. Darüber hinaus braucht es auch Toleranz, Einfühlungsvermögen und viel Empathie. Wenn ich zum Beispiel musiziere, gefällt das manchen in der Familie gut, anderen weniger. Trotzdem lassen mir alle meinen Freiraum, genauso wie ich ihnen ihren Freiraum lasse.



Eure Familienbande sind so eng, dass ihr auch Freizeit und Urlaube miteinander verbringt. Ihr geht gern gemeinsam walken, ins Kino, ins Theater und zu Konzerten. Und auch euren Single-Bruder Stefan (35), der in Wien wohnt und arbeitet, zieht es jede Woche für ein paar Homeoffice-Tage nachhause. Warum ist euer Zuhause so ein Magnet für euch?

Elisabeth: In unserer Familie gab es immer sehr viel Wärme und genügend Raum – in vielerlei Hinsicht. Außerdem hat Mama stets ein offenes Ohr. Das ist schön. Seit wir uns auf Augenhöhe begegnen, wurde unsere Beziehung um eine freundschaftliche Komponente reicher. Mama ist ja nur 21 Jahre älter als ich.

Eva: Mir gefällt das Großfamilienleben, weil es lustig ist, ich mich auch mit Menschen aus anderen Generationen austauschen kann und immer jemand da ist.

Elisabeth: Durch unser Generationenwohnen können wir unserer Familie auch etwas zurückgeben. Früher hat Oma auf uns aufgepasst, jetzt passen wir auf sie auf. Oft spielen wir mit ihr, schauen mit ihr fern oder reden mit ihr über alte Zeiten. Das finde ich schön, weil ich von ihrer Erfahrung profitieren kann. Unsere Oma hat ihr Leben der Familie gewidmet. Jetzt kriegt sie das zurück, so gut wir können. Das ist für uns selbstverständlich.

Und was tut ihr, wenn es Unstimmigkeiten im Großfamilienverband gibt?

Eva: Dann sprechen wir das offen an. Mal wird‘s besser aufgenommen, mal weniger gut. Dann braucht es halt ein wenig Abstand oder einen Vermittler, um eine Angelegenheit gut lösen zu können. Man muss schon kompromissbereit sein, kann nicht immer seinen Willen durchsetzen.

Elisabeth: Manche Dinge müssen länger bearbeitet werden. Als ich ausgebaut habe, waren nicht alle Ideen gleich umsetzbar, aber auch das ließ sich klären. Weil wir alle daran interessiert sind, dass das Zusammenleben funktioniert. Auch die Zeit löst vieles!