Buchempfehlung: Die verzauberte Stunde

Dieses Buch könnte ja auch nur ein Lifestyle-Produkt sein: Vorlesen im kuscheligen, sicheren Elternhaus, das keine Armut und Benachteiligung kennt. Die Autorin weiß genau, wie sie Begeisterung weckt: Sie erzählt von ihren Vorleseerlebnissen, die bei fünf Kindern durchaus tiefgehende sind. Sie stellt aber auch dar, wie Bücher/Texte auf Kinder wirken, warum das Vorlesen schlau macht, warum sich beispielsweise Arbeiter in Tabakfabriken so sehr übers Vorlesen freuten und warum die Herrschenden diese Vorlesefreuden so gar nicht schätzten. So ist hier in allen Kapiteln sowohl der Literaturmarkt, die Gesellschaft sowie das Private im Zusammenspiel dargestellt: Vorlesezeit ist eine besondere Zeit – für die VorleserInnen und die ZuhörerInnen, Schutzpanzer werden abgelegt, Wärme, Licht und Sprachklang sind mehr als hygge. Vorlesen soll nicht nur auf die Kindheit beschränkt bleiben, dieser zutiefst menschliche Austausch ist in allen Generationen, in allen Lebenssituationen gefragt, widersetzt sich dem Gesellschaftstrend der Vereinzelung und Isolation.